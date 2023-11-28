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Кто в Одессе 28 ноября останется без воды

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В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода некоторым потребителям воды в Одессе будет отключено водоснабжение.

Об этом сообщает Филиал «Инфоксводоканал».

С 09:30 до 22:00 в этот день будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Французский бульвар
  • пер.Санаторный
  • пер. Шампанский
  • пер. Кренкеля
  • пер. Курортный
  • пер. Дунаева
  • пер. Каркашадзе.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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