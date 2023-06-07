Одесса помогает районам Херсона, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

Одесса продолжает оперативно помогать регионам Херсона, пострадавшим в результате подрыва российскими террористами Каховской ГЭС.

По информации на сайте «Одесса» горсовета, 6 июня город отправил в Херсонскую область экипажи с двумя помпами для откачки воды.

Сегодня в Новоалександровскую общину и Херсон, где есть проблема с водоснабжением, отправлены две фуры с 20 тоннами питьевой воды в каждой.

«Продолжаем держать на контроле все вопросы, связанные с помощью пострадавшим, и оперативно отрабатывать все потребности. Только так, только вместе выстоим и победим», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» предложила свою помощь и «готова отправить весь свободный транспорт ДТЭК, чтобы помочь в эвакуации населения». Глава Одесской ООГА Олег Кипер заявил, что Одесская область в максимально короткие сроки имеет возможность разместить 3291 человека в местах компактного поселения.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod