Одесская область может разместить более 3 тысяч эвакуированных из зоны Каховской ГЭС

Начальник Одесской областной государственной администрации Олег Кипер проинформировал о ситуации с эвакуацией людей из Херсонской области в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.

Об этом сообщается в Telegram-канале ООГА.

«В связи с подрывом Каховской ГЭС и эвакуацией гражданского населения из зон подтопления Одесская область максимально в короткие сроки имеет возможность разместить 3291 человека в местах компактного поселения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в оперативном режиме отрабатывается вопрос размещения лиц в помещениях учебных заведений и частных секторах.

Олег Кипер подчеркнул, что в отношении эвакуации, убежища и оказания первичной помощи вопросы решаются «в тесном сотрудничестве с коллегами из Херсонской областной военной администрации, общественными организациями, международными фондами».

ДТЭК «Одесские электросети» сообщила, что предложила местным властям свою помощь и «готова отправить весь свободный транспорт ДТЭК «Одесские электросети», чтобы помочь в эвакуации населения».

Как сообщала Одесса News, Офис Генерального прокурора заявил об открытии уголовного производства по статье «экоцид» в связи с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС.

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