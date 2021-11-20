Гриневецкий и Труханов благословили «Дунайский экспресс»

Между Измаилом и Одессой запустили региональный поезд “Дунайский экспресс”.

Как сообщает корреспондент Одесса News, сегодня на железнодорожном вокзале Одессы мэр города Геннадий Труханов под звуки духового оркестра встречал «Дунайский экспресс» из Измаила.

Из поезда вышли первые пассажиры — глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий, председатель правления АО «Украинская железная дорога» Александр Камышин, председатель Одесского областного совета Григорий Диденко.



Сегодня в Измаиле они подписали трёхсторонний Меморандум о сотрудничестве в рамках реализации пилотного проекта Public Service Obligation (PSO) в пассажирских пригородных перевозках. Согласно меморандуму, местные власти будут компенсировать перевозчику не менее 5 млн грн в год расходов на организацию маршрута Одесса—Измаил.

Согласно расписанию, поезд будет курсировать ежедневно. Отправление из Одессы в 19:49, а прибытие в Измаил в 00:58. В обратном направлении: из Измаила в 01:35, а прибытие в Одессу – 6:38. Время в пути около 5 часов.

Стоимость проезда в “Дунайском экспрессе” составит почти 190 гривен.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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