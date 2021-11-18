В субботу в первый рейс отправится новый поезд из Измаила в Одессу

В субботу, 20 ноября, в 8.30 из Измаила в Одессу отправится региональный дизель-поезд ДПКр-3 с первым рейсом в тестовом режиме.

Об этом сообщает мэр Измаила Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook.

«Решение о возобновлении рейса «Измаил-Одесса — Одесса-Измаил» было принято Президентом Украины Владимиром Зеленским после его приезда в Измаил 30 октября в поддержку инициативы председателя Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого, Измаильского городского совета и регионального филиала «Одеська залізниця» АО «Укрзалізниця», — пишет Абрамченко.

Как отмечает мэр Измаила, региональный дизель-поезд ДПКр-3 построен в этом году на Крюковском вагоностроительном заводе для обновления подвижного состава для АО «Укрзализныця» в рамках Национальной программы Президента Украины «Большое строительство».

Абрамченко опубликовал фото нового поезда. В вагоне есть современный туалет, встроенные в спинку кресла откидывающиеся столики.



Время в пути около 5 часов. С пассажирами поезд начнет курсировать в ночь с 20 ноября на 21 ноября.

Расписание движения будет таким:

Фото: Facebook

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