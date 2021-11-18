10-метрового робота у входа в порт ТИС защитили от коронавируса

На гигантского робота, установленного на въезде в порт ТИС под Одессой, надели защитную маску.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба ТИС.

Отмечается, что маска, пожалуй, самая большая в Украине: её рекордные размеры 4 на 1,5 метра. Шили маску по индивидуальному проекту целую неделю.



По мнению организаторов проекта, это призыв на время пандемии коронавируса неуклонно придерживаться масочного режима.

“Несмотря на вакцинацию, в ТИС продолжают соблюдать все меры безопасности, в том числе сохраняют и масочный режим. Вакцина предохраняет от тяжелого течения болезни и появления осложнений. Но чтобы остановить распространение вируса, необходимо соблюдать и другие меры индивидуальной безопасности. В ТИС надеются, что робот станет примером добросовестного выполнения правил, по крайней мере, для детей”, – подчеркивают в компании.

Также отмечается, что в начале пандемии в Украине ТИС направил в Национальный фонд борьбы с коронавирусом 46,4 млн. грн. и активно присоединился к помощи волонтерскому Антикризисному штабу «Одесса против COVID-19». За 50 дней работы в марте-мае 2020 года волонтёоы Штаба привлеели 135 млн грн для обеспечения больниц области и города необходимыми средствами индивидуальной защиты, ИВЛ и т.д.

Кстати. 10-метровый трансформер установлен в 2009 году. Это работа скульптора Александра Милова, а также инженеров ТИС. Робота собрали из деталей автобусов, ЗИЛов и другого металлолома.

Как сообщала Одесса News, летом этого года порт ТИС принимал сухогруз Nordic Orion с эффектной раскраской носовой части — рисунком улыбающейся пасти акулы.

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