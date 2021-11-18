В Австралии на острове Рождества из леса вышли миллионы красных крабов

Десятки миллионов красных крабов покрыли дороги и мосты на австралийском острове Рождества во время своей ежегодной миграции.

Об этом явлении сообщает Укринформ, ссылаясь на ВВС.

Отмечается, что крабы перемещаются из леса на берег для нереста.

Чтобы защитить животных, дороги на их пути были перекрыты для автомобилей.

Ежегодная миграция красных крабов начинается вскоре после первых ливней, открывающих сезон дождей, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года огромный краб-cтригун был продан за 5 млн иен (около 44 тысяч долларов США), на первом аукционе сезона в центральной Японии.

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