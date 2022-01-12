На юге Одесской области расцвёл безвременник

Брандушку, как называют этот цветок местные жители, проживающие в пойме рек Когильник и Сарата одесской области, или безвременник анкарский, обнаружил одесский эколог Иван Русев.

О находке он сообщил на своей странице в Facebook.

«Недавно мороз достигал -10 и грунт промерзал на несколько см. Выпадал снежок и покрывал землю. Ну, а сейчас, погода на юге Одесской области выглядит как в пору глубокой осени или ранней весны. Пробираюсь я вчера через бескрайние поля тотально изуродованной поймы реки Когильник и поднимаюсь на водораздел между этой речкой и маленькой речкой Сарата. Этот водораздел имеет своё местное название – Мангитская гора. Долго блуждаю клочками степи и нахожу одно из моих любимых зимних растений моей малой Родины – Украинской Бессарабии. Это, по местному, брандушка или безвременник анкарский…, занесенный в Красную книгу Украины как уязвимый вид», — написал доктор биологических наук Иван Русев.

Эколог подчёркивает, что «генетическая программа, которая заложена в этом крохотном цветке, сильнее обстоятельств, складывающихся каждый зимний сезон».

Иван Русев с сожалением констатирует, что, наблюдая за пробуждением безвременника анкарского на Рождество недалеко от Татарбунар, отмечает ежегодное сокращение ареала в этих краях такого удивительного растения, которое «может скоро вообще исчезнуть».

Как сообщала Одесса News, в январе 2022 года в Одесском ботаническом саду Одесского национального университета расцвели экзотические цветы.

Фото: Facebook/Иван Русев

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