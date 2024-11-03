«Тузлівські лимани: війна та мир» (107-й випуск): вбивці тварин під маскою чиновників

Під час кровопролитної війни гинуть не тільки люди. Страждає й весь тваринний світ.

Але чиновникам Білгород-Дністровського району байдуже до всього тваринного і нетваринного світу, коли йдеться щодо прийняття рішень про полювання в районі. І кожного разу, пояснюючи свої неправові рішення необхідністю проведення імунізації від сказу диких тварин, проводиться, по суті, їхній масовий відстріл.

Ситуацію яскраво описує виконувачка обов’язків директора Національного природного парку «Тузлівські лимани» Ірина Вихристюк на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, 16 жовтня відбулося засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Білгород-Дністровській райдержадміністрації, на котрому під головуванням Тетяни Домчинської, в.о. голови Білгород-Дністровської РДА, розглядались питання «епізоотичної ситуації в районі, підготовки до пероральної імунізації (проти сказу) диких тварин».

На це засідання не запросили жодного науковця (біолога, еколога), не кажучи вже про зоозахисників.

Але запросили представників громадських організацій мисливців, які красномовно описували «напади диких тварин».

«На комісії воліли бачити і чути виключно вбивць диких тварин, їм не потрібні ті, хто зіпсує статистику «одобрямса». Слухали начальника Білгород-Дністровського райуправління ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області Олександра Мірошника, який сам є мисливцем і сприяє тому, щоб в районі під час війни відбувалось полювання. Саме тому цей районний ветеринар маніпулює інформацією з метою нагнітання і залякування», — пише Ірина Вихристюк.

На переконання очільниці НПП, «ветслужба не виконує належно свої обов’язки, в першу чергу, щодо проведення заходів, спрямованих на протидію сказу та іншим інфекційним хворобам в населених пунктах. Для них найбільш ефективний метод і, здається, єдиний – вбивство тварин».

Так, не наводячи жодного конкретного випадку нападу тварин, предствники мисливців на засіданні безапеляційно пропонували для боротьби зі сказом регулювати чисельність (вбивати) хижих м’ясоїдних тварин, з африканською чумою свиней – вбивати кабанів, а з пташиним грипом – вбивати перелітних птахів.

Так розважаються місцеві мисливці під виглядом боротьби зі сказом

«Здається, такому «мудрому» рішенню позаздрив би сам цар Соломон», — пише Ірина Вихристюк, додавши, що ті, хто приймає такі рішення, нічим не відрізняються від окупантів, яким заважають українці.

Ірина Вихристюк авторитетно заявляє: «В Україні і, зокрема, в Одеській області, немає епізоотії (тобто широкого вибухоподібного поширення інфекційної хвороби тварин, яке значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на даній території) по сказу/АЧС/пташиному грипу! Якщо б у нас працювала ветеринарна служба, а не обслуговувала мисливську галузь, якби у нас працювали б місцеві ради та виконкоми рад, ми б не мали такої кількості безпритульних тварин і не читали б тоді фантастичні розповіді про напади і збитки від хижих тварин, які насправді живуть своє життя і потерпають від людей, які знищили і знищують їх місця мешкання».

Щоб отримати бодай якусь статистичну інформацію, керівництво НПП звернулось із запитами щодо фактів нападів тварин та завданих збитків домогосподарствам до райвідділу поліції, в громади й до самої Тетяни Домчинської.

Чиновниця відповіла, що вона «не є розпорядником інформації».

«Як так?, — справедливо обурюється Ірина Вихристюк. — Саме комісія і є розпорядником інформації, яку отримала і на підставі якої прийняла рішення. Тобто, посадова особа районної державної адміністрації, що очолює специфічну комісію, не має базових знань з біології видів, не розуміє власних обов’язків з питань захисту та збереження природи та порушує закон про публічну інформацію! Ці люди точно планують бути частиною цивілізованої Європи?».

До речі, в законі «Про мисливське господарство та полювання» зазначено, що «регулювання чисельності диких тварин — вилучення (відстріл та відлов) диких тварин, що перебувають у стані природної волі, допускається за умови, що їх чисельність на конкретній території загрожує життю та здоров’ю людей, свійських тварин, завдає значних збитків сільському, лісовому чи мисливському господарству, порушує природний баланс видів, загрожує існуванню інших видів диких тварин».

«Нічого цього на даний час не існує», — такою є обґрунтована думка працівників НПП.

Ба, більше! В законі «Про тваринний світ» (ст.32) зазначено, що заходи, спрямовані на регулювання чисельності окремих видів диких тварин, повинні здійснюватися способами, які не допускали б заподіяння шкоди іншим видам тварин і забезпечували збереження середовища існування диких тварин.

А ще ж є закон «Про захист тварин від жорстокого поводження».

В усіх цих законах прописана вакцинація (її держава гарантує безкоштовно для домашніх тварин) і пероральна імунізація для диких тварин.

На думку Ірини Вихристюк, виконання цих законів в Одеській області завжди «пробуксовує» на відміну від інших регіонів.

«Ми маємо при владі профнепридатних, серед яких жахливі невігласи, пристосуванці і хронічні брехуни. Це саме їх називаємо внутрішніми ворогами, адже вони не просто ігнорують деякі закони, вони розбалансували все державне управління, вони знищують довіру людей до влади! Вони знищують все живе довкола», — резюмує керівничка Національного природного парку.

У попередньому екологічному випуску нашого видання йшлося про фіксацію на території НПП «Тузлівські лимани» нового — 266-го — виду птахів — кам’янку пустельну.

Фото з відкритих джерел, а також НПП «Тузлівські лимани»

Більше новин на нашому Telegram-каналі: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy