Сердце жителя Одесской области Александра Повашевича остановилось в бою на фронте

9 октября жители Белгород-Днестровского провели в последний путь своего земляка Александра Повашевича, жизнь которого трагически оборвалась на фронте.

Об этом сообщает Белгород-Днестровская райгосадминистрация.

41-летний мастер-сержант Александр Повашевич умер от остановки сердца, мужественно выполняя воинскую обязанность в районе сосредоточения подразделения возле н.п. Лиманец Херсонского района Херсонской области.

Александр самоотверженно защищал украинскую землю и вместе с побратимами давал отпор ненавистному врагу, ежедневно приближая долгожданный день Победы.

Одесса News сообщала о гибели на фронте жителя Измаила солдата Руслана Кононенко, стрелка-помощника гранатомётчика 2-го десантно-штурмового отделения 2-го десантно-штурмового взвода 12-й десантно-штурмовой роты 3-го десантно-штурмового батальона.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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