В Одесском ботаническом саду расцвели экзотические растения

В Одесском ботаническом саду расцвели экзотические цветы.

Эхмея рекурвата, Каланхоэ Блосфельда, Калатея, Антуриум Шерцера, Бильбергия поникающая, Антуриум кристаллинум и другие обитатели тропиков выпустили удивительные цветы.

«Когда на дворе — январь, традиционно любуемся цветением тропических растений», — говорится в информации Ботанического сада в Facebook.

Как сообщала Одесса News, астра солончаковая — растение засоленных почв и мелководий зацвела в Национальном природном парке «Тузловские лиманы», что в Одесской области.

Фото: Facebook/Ботанический сад ОНУ

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