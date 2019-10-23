Одесский зоопарк принял в свою семью полосатого хищника

В Одесском зоопарке поселился амурский тигр Авгур.

Как сообщает сайт зоопарка, экзотический хищник прибыл из Николаева, где он родился 25 декабря 2017 года.

«В данное время он привыкает к новому жилищу и знакомится с другими тиграми», — говорится в сообщении.

Сейчас в Одесском зоопарке проживают два амурских тигра — Тайгер и Натали. В 2016 году для них был построен новый современный вольер с большой выгулочной территорией, благодаря чему тигры теперь живут в комфортных условиях.

«На молодого самца возлагаются большие надежды в деле разведения тигров, поскольку старый самец Тайгер уже утрачивает репродуктивные способности. Разведение тигров в зоопарках является важнейшей задачей, ведь в дикой природе их осталось крайне мало», — пишут специалисты зоопарка.

Фото: «Одесский зоопарк»