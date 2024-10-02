В Одессу надвигается пыль с Каспия

В Украине ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Специалисты просят одесситов защитить себя в условиях загрязнения воздуха, в частности, не выходить на улицу без необходимости, закрыть окна и двери, уплотнить отверстия подручными средствами (скотч, увлажнённая ткань), выключить вентиляционные системы, затягивающие воздух с улицы, включите при наличии воздухоочиститель или систему кондиционирования с фильтрацией воздуха, на улице используйте респиратор или защитную маску.

«»Пейте воду. Для взрослых норма 2-3 литра в день. Также для восстановления утраченных солей и микроэлементов следует пить минеральную щелочную воду», — говорится в предупреждении.

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