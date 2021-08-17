Каким воздухом сегодня дышат одесситы и что с радиационным фоном

Госучреждение «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины с 1 по 15 августа провёл мониторинговые исследования объектов окружающей среды на территории Одессы и области.

Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.

Отмечается, что в ходе осуществления социально-гигиенического мониторинга за состоянием загрязнения атмосферного воздуха на территории жилой застройки г.Южный, пгт Николаевка было проведено 16 исследований атмосферного воздуха. Превышение допустимых концентраций по содержанию оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, пыли не установлено.

По данным акустического мониторинга на территории жилой застройки у автомагистралей в пгт Николаевка было проведено 8 измерений уровней шума. Превышение предельно допустимых уровней также не установлено.

В ходе мониторинговых исследований состояния почвы на территории зоны отдыха, детских площадок в Одессе, Килии, Подольске, с. Курортном Белгород-Днестровского района было проведено 24 исследования на санитарно-микробиологические показатели и 51 исследования — на содержание остатков хлорорганических пестицидов. Все исследованные пробы соответствовали гигиеническим требованиям.

По словам главного государственного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, радиационный фон на территории области составляет 12-14 мкР/ч., что соответствует природному фону многолетних наблюдений.

Как сообщала Одесса News, самый грязный воздушный бассейн во втором квартале 2021 года был зафиксирован в Одессе на территории железнодорожного вокзала, автовокзала, на проспекте Небесной Сотни (угол улицы Академика Вильямса), ул. Краснослободская угол ул. Академика Воробьёва, ул. Балковская, 1-й станции Люстдорфской дороги.

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