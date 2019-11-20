Со здоровьем одесситов на прошлой неделе было не всё в порядке

За минувшую неделю 4647 одесситов обратились к медикам из-за заболевания ОРВИ и гриппом, 113 человек страдали острыми кишечными инфекциями, 3 школьника заболели энтеровирусной инфекцией (вирус Коксаки).

Об этом информирует ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

Отмечается, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и не превышает эпидемический порог. За минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 4647 одесситов, из которых 71,3% составили дети в возрасте до 17-ти лет. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детского населения за неделю снизилась на 7,5%.

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошедшей неделе снизился на 8,1%, по сравнению с предыдущей неделей, и составил 113 случаев, из них 65,5% — дети.

В Одесский областной лабораторный центр на минувшей неделе поступила информация о трёх случаях заболевания энтеровирусной инфекцией (вирус Коксаки) среди учащихся школы №63. В очагах заболеваний проведена заключительная дезинфекция, заболевшие дети и контактировавшие с ними лица взяты под наблюдение.

Областной лабораторный центр успокоил одесситов и по качеству питьевой воды в Одессе, сообщив, что им были отобраны 14 проб на санитарно-микробиологические показатели и 13 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам.