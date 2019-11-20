С 20 ноября прокуратура теряет функцию следствия

Прокуратура с 20 ноября теряет функцию следствия, но продолжит руководить расследованиями в производствах, которые перейдут к органам досудебного расследования.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Все незавершённые расследования передаются в соответствии с квалификацией в Государственное бюро расследований, Национальному антикоррупционному бюро Украины, Службе безопасности Украины. Вместе с тем, полномочия прокуроров выполнять процессуальные действия в пределах расследований обеспечит их непрерывность», — информируют в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что после образования в ГБР специализированного управления и перехода к нему следователей материалы производств будут направлены им для дальнейшей работы над расследованиями.

В Генпрокуратуре отметили, что осуществляли предварительное расследование временно, поскольку эта функция прокуратуре не присуща, и в соответствии с Конституцией и законом «О прокуратуре» не входит в функции прокуратуры.

В переходных положениях Конституции Украины и УПК Украины отмечается, что до создания Государственного бюро расследований полномочия по досудебному расследованию осуществляют следователи прокуратуры, а после начала его работы — должны завершить расследование в определённый срок или решить вопрос о поручении его осуществления другим органам досудебного расследования.