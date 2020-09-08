ВОЗ призывает все страны готовиться к новым пандемиям

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус посоветовал странам мира готовиться к новым пандемиям и инвестировать в здравоохранение.

Об этом он заявил во время медиа-брифинга по COVID-19, сообщает Укринформ со ссылкой на Telegram.

«Это будет не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии — это факт жизни. Но когда наступит следующая пандемия, мир должен быть готов — более готов, чем был на этот раз», — заявил он.

Гебрейесу также отметил, что в последние годы многие страны пренебрегали сферой общественного здравоохранения, которая является основой для ответа на пандемии. Таким образом, часть обязательства каждой страны должна заключаться в инвестировании в общественное здравоохранение в качестве вложения «в более здоровое и безопасное будущее».

По данным портала Worldometers, на 8.00 8 сентября в мире насчитывается 27 489 198 (+195 373 за сутки) больных коронавирусом, умерли 896 867 (+9 310), выздоровели 19 590 272 пациента (+211 449).

В тройке лидеров по количеству заболевших — США, Индия и Бразилия. Украина в этом списке на 24-м месте.

США, Бразилия и Индия являются также лидерами по количеству умерших от коронавируса.

Как сообщала Одесса News, США отказались разрабатывать вместе с ВОЗ вакцину против COVID-19, считая эту организацию коррумпированной.