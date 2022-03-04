В Одессе проводится закупка необходимых медикаментов на миллионы гривен

В Одессе продолжается закупка необходимого оборудования и медикаментов.

Как сообщается на официальном сайте города, на необходимое в условиях войны из городского бюджета направлено 13,5 миллиона гривен, из них: 9,5 миллиона — на медикаменты, 3,5 миллиона — на перевязочный материал, остальное — постельное бельё.



«Ситуация в медицинских заведениях Одессы нормальная, спокойная. Городские больницы №№1,10 и 11 работают как ургентные, плановая госпитализация отменена. Одесситам предоставляется вся необходимая медицинская помощь, сформированны запасы медикаментов, продуктов, постельного белья. Моральный дух у работников больниц нормальный, повышенную зарплату за март они получили», — сообщила вице-мэр Одессы Светлана Бедрега.



Отмечается, что с учётом военного положения в городских стационарах Одессы подготовлены койки на случай массового поступления пострадавших. На сегодняшний день в больницах Одессы имеется более двух тысяч свободных коек, на которых могут оказывать хирургическую, терапевтическую и другие виды медицинской помощи.

Работает служба экстренной медицинской помощи, в стационарах подготовлены бригады для оказания ургентной помощи.

Госпитализация пациентов с COVID-19 проводится в приоритетном порядке в городскую клиническую инфекционную больницу, при необходимости будут задействованы городские больницы №№5 и 8. На 3 марта в стационарах Одессы находятся 132 пациента с COVID-19.

На сегодняшний день все кислородные станции в больницах Одессы работают. Созданы запасы топлива для работы кислородных станций и электрогенераторов.

Все медицинские работники находятся на рабочих местах и продолжают работать.

Как сообщала Одесса News, по словам Геннадия Труханова, «сегодня задача сделать так, чтобы каждый метр одесской земли был под контролем одесситов».

Видео: «Одесса»

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