Фрегат «Гетман Сагайдачный» затопили

Фрегат ВМС ВС Украины «Гетман Сагайдачный» был затоплен с целью, чтобы им не мог воспользоваться враг.

Как передаёт Одесса News, об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в Facebook.

По данным министра, командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат «Гетман Сагайдачный» не достался врагу.

«Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный. Главное сейчас – устоять. Я прекрасно понимаю. Все уставшие, многие истощены, шокированы потерями. Впереди очень сложный период. Нам понадобится много сил и выдержки», — подчеркнул министр.

Как сообщала Одесса News, возле порта Одессы в результате взрыва затонул эстонский сухогруз HELТ.

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