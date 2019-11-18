В одесской школе №63 — вспышка вируса коксаки

Медики выявили в Одесской общеобразовательной школе №63 заражение большой группы детей вирусом коксаки, что относится к категории респираторных инфекций и является очень заразным. Учащихся отправили на карантин.

Такое заявление обнародовала руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета, призвав родителей и родственников школьников не отправлять на уроки своих детей при повышении температуры, недомогании, рвоте либо диарее и выявлении высыпаний одновременно на слизистой рта, ладонях и ступнях, сообщает Укринформ.

«Заражение вирусом коксаки имеет признаки обычного ОРВИ с одним кардинальным отличием — сыпью на ладонях детей. Причём болезнь относится к категории очень заразных: если заболевает один ребёнок, то обычно быстро заболевают все, с кем он контактировал», — отметила Буйневич.

Руководитель департамента обратилась к родителям с предостережением: «Уже не просим, ​​а убедительно требуем: оберегайте от опасности своих и чужих детей. Не нужно скрывать, что у ребёнка температура, кормя его лекарствами и при этом заставляя идти на уроки. Руководителям учреждений рекомендуется усилить контроль за состоянием воспитанников. Если 30% школьников или воспитанников детсада заболеет, закрывать класс либо группу на карантин».

Кстати. Коксаки передаётся контактным путём, его считают болезнью грязных рук, также вирус передаётся воздушно-капельным путём, через зараженные продукты, не прошедшие термическую обработку, а также через воду.

Как сообщала Одесса News, вспышка острой респираторной вирусной инфекции произошла на прошлой неделе в школе №63, что на Академика Королёва, 12 в Одессе. В учебном заведении заболело сразу 96 детей, закрыто на карантин восемь классов.