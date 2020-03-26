Где находится одесская четвёрка, инфицированная коронавирусом

Трое из четырёх жителей Одесской области, инфицированных коронавирусом Covid-19, находятся в боксах Одесской инфекционной больницы. Четвёртый больной выбрал режим самоизоляции — находится в пригороде Одессы (Фонтанка Лиманского района).

Об этом 26 марта сообщил Укринформу представитель Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

«В данный момент на лечении в боксах городской инфекционной больницы находятся трое пациентов, инфицированных Covid-19. Это жители Одессы: мужчина 1973 года рождения, а также женщина и мужчина 1965 и 1963 годов рождения соответственно. Оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Минздрава в Одессе», — отметил Соколов.



По его словам, «категорически отказался от размещения в стационаре больницы, письменно оформив своё решение, только 24-летний Максим, которому сделали ПЦР-тестирование 12 дней назад. 14 марта — через шесть дней — был получен положительный результат».

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 26 марта в Одесской области лабораторно подтверждено 4 случая Covid-19.