За последние сутки в Одессе 163 новых случая COVID, 1 — летальный

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 8 октября в Одессе зарегистрировано 6 751 случай COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 163 новых случая заболевания.

По данным на 8 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 207 пациентов с COVID-19, из них 102 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 105 пациентов, из них 97 человек не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, восемь пациентов получают кислородную терапию в режиме СИПАП.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 28 человек с подозрением на COVID-19.

25 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в городской клинической больнице №1, восемь детей — в детской городской клинической больнице №3.

За последние сутки зарегистрированы шесть новых случаев COVID-19 у детей — мальчик в возрасте 15 лет госпитализирован в детскую городскую больницу №3, ещё три девочки и два мальчика в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19, согласно результатам ПЦР-обследования, выздоровели 184 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 3 124 случая выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 3 521 пациент.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 367 человек, в том числе у 26-ти детей и 14 медработников. 3 человека за сутки умерли.