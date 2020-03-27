В мире заразились Covid-19 более полумиллиона человек, умирают звёзды

Число подтверждённых случаев коронавируса в мире по состоянию на 27 марта превысило 500 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

По состоянию на 7.40 утра 27 марта зафиксировано 532 263 случая инфицирования коронавирусом.

Количество смертей составило 24 090, а тех, кто выздоровел — 124 349 человек. Отмечается, что значительная часть заражённых (более 346 тыс.) переносят болезнь в лёгкой форме, более 18 тыс. пациентов в тяжёлой.

Сейчас среди стран по количеству подтверждённых случаев сменился лидер — на первое место вышли США (85594), затем — Китай (81 340) и Италия (80 589).

По количеству летальных исходов Италия (8 215), Испания (4 365), Китай (3 292) и Иран (2 234)значительно опережают другие страны. За ними идёт Франция — 1 696 умерших.

По сообщениям зарубежных СМИ, не обошёл стороной Covid-19 и некоторых звёзд. Так, джазовый исполнитель из Камеруна Ману Дибанго скончался во вторник в больнице в Парижском регионе после заражения коронавирусом в возрасте 84 лет. Его похороны состоятся в строгой секретности, а процесс почтения памяти умершего будет организован, как только это станет возможным.

В Испании на 90-м году умерла итальянская актриса классического кино Лючия Бозе, предположительно от воспаления лёгких, вызванного коронавирусной инфекцией.

В США от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 81 года умер знаменитый драматург Терренс Макнелли. Он был известен своими вдумчивыми хрониками о жизни ЛГБТ, гомофобии, любви и СПИДе. Он написал более трёх десятков пьес за свою почти 60-летнюю карьеру. Макнелли перенёс рак лёгкого и жил с хроническим обструктивным заболеванием лёгких.

Также сообщается об инфицировании коронавирусом в Лондоне российского писателя Бориса Акунина.

У 78-летнего российского певца Льва Лещенко также подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Несколько дней назад певец с супругой почувствовали недомогание и вызвали на дом скорую помощь. У обоих диагностировали двустороннее воспаление лёгких. Лещенко привезли в инфекционную больницу для больных коронавирусом и поместили в реанимацию, поскольку у него снизился процент кислорода в крови. Анализы Лещенко были отправлены в лабораторию в Новосибирске, где 26 марта коронавирус у него был подтверждён.

Американская певица и актриса Леди Гага не подхватила вирус, однако, решила самоизолироваться. «Я зависаю дома со своими собаками. Я люблю тебя, мир, мы все переживём это», — написала она в Инстаграм.

Как сообщала Одесса News, у украинской и французской актрисы и модели Ольги Куриленко, известной в частности, по роли девушки Джеймса Бонда в очередной ленте об агенте 007 «Квант милосердия», диагностировали коронавирус Covid-19.