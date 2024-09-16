Жизнь продолжается: в Одессе за неделю родились 134 малыша

За прошедшую неделю в Одессе родились 134 маленьких украинца, что на 24 ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что прошлая неделя оказалась богатой рождением близнецов — население Одессы за неделю пополнили четыре пары.

«Незначительное количественное преимущество последней недели получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 68, что на 12 детей больше, чем за предыдущую неделю. Также за последние 7 дней увидели свет 66 маленьких одесситок», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество родов за последнюю неделю приняли медики Центра перинатальной помощи городской клинической больницы №10 (роддома №7), где родились 50 младенцев.

Одесса News информировала, что первым ребёнком, появившимся на свет в Одессе в День города в этом году, стала новорожденная девочка Ксения, увидевшая свет в 00.01 2 сентября в городском роддоме №5. Вес новорожденной – 3 килограмма 500 граммов, рост – 52 см.

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