COVID-19 в Одесской области: в день выборов подтвердили болезнь у 348 человек

За прошедшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 348 человек, в том числе у 7 детей и 12 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 22 181 (13 186 женщин, 8 995 мужчин), в том числе:

дети — 1 429 (г. Одесса — 498, г. Белгород-Днестровский — 28, Измаил — 79, Черноморск — 30, Теплодар — 7, Южный — 16, Ананьевский — 13, районы Арцизский — 22, Балтский — 11, Березовский — 66, Белгород-Днестровский — 16, Беляевский — 105, Болградский — 84, Великомихайловский — 14, Захаровский — 2, Ивановский — 24, Измаильский — 33, Килийский — 16, Кодымский — 10, Лиманский — 50, Любашевский — 10, Николаевский — 7, Овидиопольский — 87, Окнянский — 2, Подольский — 78, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13 Савранский — 10, Саратский — 44, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 28)

— 1 429 (г. Одесса — 498, г. Белгород-Днестровский — 28, Измаил — 79, Черноморск — 30, Теплодар — 7, Южный — 16, Ананьевский — 13, районы Арцизский — 22, Балтский — 11, Березовский — 66, Белгород-Днестровский — 16, Беляевский — 105, Болградский — 84, Великомихайловский — 14, Захаровский — 2, Ивановский — 24, Измаильский — 33, Килийский — 16, Кодымский — 10, Лиманский — 50, Любашевский — 10, Николаевский — 7, Овидиопольский — 87, Окнянский — 2, Подольский — 78, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13 Савранский — 10, Саратский — 44, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 28) медработники — 1 159 (Одесса — 422, Белгород-Днестровский — 28, Измаил — 64, Черноморск — 12, Теплодар — 1, Южный — 4, районы Ананьевский — 26, Арцизский — 31, Балтский — 33, Березовский — 27, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 54, Болградский — 71, Великомихайловский — 6, Захаровский — 1, Ивановский — 15, Измаильский — 25, Килийский — 27, Кодымский — 5, Лиманский — 43, Любашевский — 6, Николаевский — 1, Овидиопольский — 33, Окнянский — 2, Подольский — 104, Ренийский — 3, Раздельнянский — 8, Савранский — 8, Саратский — 22, Тарутинский — 16, Татарбунарский — 44, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 335 человек. ​

Выздоровевших всего 9 040 пациентов.

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 26 октября:

Одесса — 8 962 (дети — 498, медработники — 422)

— 8 962 (дети — 498, медработники — 422) г.Белгород-Днестровский — 376 (дети — 28, медработники — 28);

Измаил — 1 140 (дети — 79, медработники — 64);

— 1 140 (дети — 79, медработники — 64); Черноморск — 564 (дети — 30, медработники — 12);

Теплодар — 99 (дети — 7, медработники — 1);

Южный — 258 (дети — 16, медработники — 4);

Ананьевский — 182 (дети — 13, медработники — 26);

Арцизский — 389 (дети — 22, медработники — 31);

Балтский — 413 (дети — 11, медработники — 33);

Березовский — 575 (дети — 66, медработники — 27);

Б.-Днестровский район — 291 (дети — 16, медработники -15)

Беляевский — 1 150 (дети — 105, медработники — 54)

— 1 150 (дети — 105, медработники — 54) Болградский район — 1 207 (дети — 84, медработники — 71)

— 1 207 (дети — 84, медработники — 71) В.Михайловский — 122 (дети — 14, медработники — 6)

Захаровский —86 (дети — 2, медработники — 1)

Ивановский — 302 (дети — 24, медработники — 15)

Измаильский — 529 (дети — 33, медработники — 25)

Килийский — 182 (дети — 16, медработники — 27)

Кодымский — 121 (дети — 10, медработники — 5)

Лиманский — 713 (дети — 50, медработники — 43)

Любашевский — 161 (дети — 10, медработники — 6)

Николаевский — 82 (дети — 7, медработники — 1)

Овидиопольский — 1 186 (дети — 87, медработники — 33)

— 1 186 (дети — 87, медработники — 33) Окнянский — 81 (дети — 2, медработники — 2)

Подольский — 1 030 (дети — 78, медработники — 104)

Ренийский — 86 (дети — 2, медработники — 3)

Раздельнянский — 239 (дети — 13, медработники — 8)

Савранский — 183 (дети — 10, медработники — 8)

Саратский — 431 (дети — 44, медработники — 22)

Тарутинский — 340 (дети — 24, медработники — 16)

Татарбунарский — 461 (дети — 28, медработники — 44)

Ширяевский — 76 (медработники — 2).

Как сообщала Одесса News, Украина состоянием на 26 октября занимает 23 место в списке 214 стран с наибольшим количеством коронавирусных больных.