В Украине за сутки умерли 27 человек от Covid-19

На утро 11 июля в Украине подтверждено 52 843 случая COVID-19, из них 25 661 выздоровел, 1 372 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 800 случаев, умерли 27 человек.



По данным Центра общественного здоровья Минздрава, количество зарегистрированных активных больных составляет 25 810. Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (249,8), Львовской (226,7) и Закарпатской (200) областях.

На сегодня госпитализировано 3 912 человек, из них 105 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14 034 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 431 пациент.

Если верить представленной статистике, заболевание подтверждено у 3 802 детей и 7 261 медика, из них 4 920 медработников выздоровели. 38 809 больных находились на амбулаторном лечении.

Отмечается, что за сутки исследовано 12 265 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 786 402 образца и ИФА 344 929 образцов.

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших такова:

Винницкая обл. — 2081 (1522 выздоровели)

Волынская обл. — 2987 (1585 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1140 (1022 выздоровели)

Донецкая обл. — 758 (249 выздоровели)

Житомирская обл. — 1521 (1129 выздоровели)

Закарпатская обл. — 3842 (1197 выздоровели)

Запорожская обл. — 612 (509 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 2971 (1228 выздоровели)

г. Киев — 6115 (2058 выздоровели)

(2058 выздоровели) Киевская обл. — 2986 (1796 выздоровели)

Кировоградская обл. — 670 (585 выздоровели)

Луганская обл. — 93 (73 выздоровели)

Львовская обл. — 6882 (1009 выздоровели)

(1009 выздоровели) Николаевская обл. — 477 (369 выздоровели)

Одесская обл. — 2141 (947 выздоровели)

Полтавская обл. — 331 (297 выздоровели)

Ровенская обл. — 4520 (2699 выздоровели)

Сумская обл. — 337 (291 выздоровели)

Тернопольская обл. — 2217 (1368 выздоровели)

Харьковская обл. — 2621 (1357 выздоровели)

Херсонская обл. — 204 (186 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 888 (645 выздоровели)

Черкасская обл. — 738 (589 выздоровели)

Черновицкая обл. — 5117 (2669 выздоровели)

(2669 выздоровели) Черниговская обл. — 594 (282 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, на утро 11 июля в мире насчитывается 562 889 человек (+5 488 за последние сутки), жизни которых унёс COVID-19.