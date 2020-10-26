В какие страны могут поехать украинцы отдохнуть от выборной суеты

Министерство здравоохранения обнародовало обновлённый перечень стран «зелёной» и «красной» зон по уровню распространения коронавируса.

Перечень доступен на сайте Минздрава Украины.

В нём приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. В частности, указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

Согласно обнародованной информации, в Украине по состоянию на 23 октября этот показатель составляет 200,8 случая на 100 тысяч населения, и страна отнесена к «зелёной» зоне.

В «красную» зону входит 38 стран, в том числе Андорра, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Черногория, Франция, Аргентина, Словения, Швейцария, Великобритания, Испания, Словакия, Хорватия и другие.

В то же время в отношении 13 стран нет данных о заболеваемости COVID-19.



По данным Worldometer, на 8.00 утра 26 октября в мире зарегистрировано 43 346 888 случаев заражения коронавирусом, в том числе, 1 159 097 летальных, выздоровели 31 905 975 человек.

Наибольшее количество коронавирусных больных в США, Индии и Бразилии. Украина в этом списке на 23-м месте.

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