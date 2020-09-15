Антирекорд COVID-19 в Одесской области: 306 человек пополнили ряды больных за сутки

В прошедший понедельник в Одесской области 305 человек пополнили количество больных.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

По состоянию на утро 15 сентября в Одесской области лабораторно подтверждено 9 993 случая COVID-19.

Выздоровели 2 254 пациента, за прошедшие сутки — 63 пациента.

Всего в одесском регионе с начала пандемии умерли от коронавируса 152 человека, за прошедшие сутки — трое.

Сейчас болеют 7 587 пациентов.

Наибольшее количество больных в Одессе, Болградском, Подольском, Беляевском районах и Измаиле.

Как сообщала Одесса News, в Украине за минувшие сутки обнаружили 2 905 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 53 инфицированных человека.