В Одесской области разоблачили избирательную «карусель»

Сотрудники полиции Беляевского района Одесской области задержали три автобуса с людьми, которые организованно приехали голосовать из соседнего района.

Об этом сообщил отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

«Начато уголовное производство по факту подкупа избирателей: в Беляевском районе полицейские территориального подразделения обнаружили три автобуса с людьми, которые приехали голосовать из Раздельнянского района. По оперативной информации правоохранительных органов, 38 граждан должны были получить за свои голоса денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения о совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.4 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

Также выяснилось, что один из водителей автобусов, перевозивших избирателей, был за рулём пьян, другой — без соответствующих документов. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.



В Измаиле полиция обнаружила также три автобуса, но уже с 52-мя пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский район для голосования. По словам людей, за каждый отданный ими голос неизвестный мужчина обещал заплатить по 400 гривен.

Полицейские установили личность этого мужчины. Им оказался ранее судимый 42-летний гражданин Российской Федерации, который временно проживает в Одессе. Мужчина задержан в процессуальном порядке, по факту подкупа избирателей начато уголовное производство по признакам ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Украины, иностранцу объявлено подозрение.

Согласно законодательству, такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок пять лет.

В целом, полиция обеспечила правопорядок во время выборов в Одесской области. По состоянию на 22.00 воскресенья в полицию области поступило 293 обращения, связанные с избирательным процессом. По результатам проверки начато 9 уголовных производств и составлено 19 административных протоколов, сказал на послевыборном брифинге глава полиции Одесской области Олег Бех.



Большинство зафиксированных нарушений касались повреждения бюллетеней и подкупа избирателей. Также было несколько сообщений о минировании участков, ни одно из которых не подтвердилось. Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок и нести службу до того момента, пока все комиссии сдадут избирательную документацию.



Фото и видео: Нацполиция