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Ворота консульства РФ в Одессе облили краской

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Неизвестный облил сегодняшней ночью краской ворота консульства Российской Федерации на Гагаринском плато в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Отмечается, что сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

«Лицо, причастное к правонарушению, устанавливается», — говорится в сообщении.

Одесса News сообщала, что в феврале 2018 года активисты патриотических организаций «Самооборона Майдана» и «Свободные люди» облили красной краской забор Генконсульства РФ в Одессе.

Фото: УСИ

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