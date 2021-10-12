Ворота консульства РФ в Одессе облили краской

Неизвестный облил сегодняшней ночью краской ворота консульства Российской Федерации на Гагаринском плато в Одессе.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Одесской области.
Отмечается, что сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
«Лицо, причастное к правонарушению, устанавливается», — говорится в сообщении.
Одесса News сообщала, что в феврале 2018 года активисты патриотических организаций «Самооборона Майдана» и «Свободные люди» облили красной краской забор Генконсульства РФ в Одессе.
Фото: УСИ
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