В Одесской области нашли приют более 150 беженцев из Афганистана

Более 150 жителей Афганистана, эвакуировавшихся в Украину после прихода к власти исламистского движения «Талибан», проживают сейчас в Одесском регионе.

Об этом в интервью телеканалу «Первый городской» сообщила начальник областной Государственной миграционной службы Украины Елена Погребняк.

Большинство приехавших семей являются многодетными, поэтому только треть прибывших афганцев относятся к категории взрослого населения.

«На сегодняшний день проходит оформление их документов, проходит адаптация к Украине. Уже разрабатывается программа по их социализации, а именно трудоустройству и квалификации. И для Одесского региона эта ситуация приемлема: учитывая то, что самое большое афганское сообщество в Украине проживает именно в Одесской области, они оказывают помощь по социализации и адаптации. А к полномочиям миграционной службы относится работа по интеграции этих граждан в Украину. Но будем смотреть, захочет ли большинство из них остаться тут, учитывая то, что такой поддержки беженцев, как, например, в европейских странах, мы, к сожалению, пока оказать не можем. В плане социального обеспечения», — казала Елена Погребняк.

Погребняк также сообщила, что в Одессе находится один их трёх пунктов размещения беженцев в Украине, и в нём проживают семьи не только из Афганистана, но и некоторых африканских стран, например, Сомали.

«Они ценят Украину как приют, их дети учат украинский язык, и они хотят тут остаться, они трудоустраиваются… Да, у нас полярно разные культуры, но дети адаптируются быстрее других. Например, в сомалийской семье пятеро детей и они отличники в украинской школе. Я их привожу в пример и своим детям. А родители вообще не умеют писать, вообще ни на каком языке. Есть у нас и примеры афганских семей, проживающих тут ещё с момента вывода советских войск из Афганистана. Это большое количество людей и эти дети полностью адаптированы: был у нас праздник по случаю Дня беженца в июне и дети пели афганский гимн на украинском языке. То есть это для них вторая родина фактически. Что будет с семьями из эвакуационных рейсов, время покажет», — отметила чиновница миграционной службы.

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