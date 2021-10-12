Вокруг Староконного рынка в Одессе внедряется новая схема дорожного движения

С 1 ноября в районе Староконного рынка в Одессе внедряется новая схема организации дорожного движения.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что вокруг Староконного рынка будет организовано одностороннее движение автотранспорта в границах улиц А.Кутузакия, Косвенной и переулка Староконного.

«Специалистами отдела дорожных знаков и турникетов КУ «СМЭП» Одесского городского совета начаты работы по установке соответствующих знаков с табличками», — говорится в сообщении.

Одесская мэрия просит участников дорожного движения учитывать эти изменения.

Как сообщала Одесса News, движение по ул. Преображенской, на участке между ул. Пантелеймоновской и ул. Новощепной ряд, с учётом необходимости продолжения работ, будет закрыто для проезда транспорта до 31 декабря 2021 года.

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