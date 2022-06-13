Жизнь продолжается: в Одессе за неделю родились 128 малышей

На прошлой неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 128 маленьких украинцев, что на семь детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, за неделю население Одессы пополнили три двойни.

Отмечается, что количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 68. Также за неделю увидели свет 60 юных одесситок.

«Лидерство по числу новорожденных на прошедшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где увидели свет 33 малыша», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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