Одесские врачи-наркологи держали «на игле» десятки наркозависимых лиц

Приморская окружная прокуратура Одессы сообщила о подозрении трём врачам частного медицинского центра по факту незаконной выдачи рецептов на право приобретения наркотических средств в аптеках города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, главный врач медцентра вместе с двумя врачами-наркологами, в нарушение требований законодательства о выдаче рецептурных бланков, в течение длительного времени выдавал рецепты для дальнейшего приобретения в аптеках города наркотических средств наркозависимым лицам.

Указывается, что эти медики в составе врачебно-консультативной комиссии ставили наркозависимым диагноз «наркомания», что давало им право на получение наркотических средств без надлежащего направления пациентов на обследование в условиях стационара в профильном медучреждении, без получения соответствующего заключения врачебной комиссии, а также без наличия надлежащих медицинских показаний, из которых бы усматривалось, что пациенту действительно по состоянию здоровья разрешено употреблять наркотические средства.

Установлено, что с целью прикрытия своей преступной деятельности медики выписывали псевдопациентам медицинские карты амбулаторного больного, которые в дальнейшем должны были якобы выполнять функцию формально-законного основания для выдачи рецептурных бланков. С внесённых в такие фиктивные медицинские карты записей явствовало, что для лечебных целей зависимым лицам нужны лекарственные средства, содержащие наркотическое или психотропное вещества.

Отмечается, что решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года судили четырёх врачей и одного бывшего медика частного медицинского учреждения в Киевском районе Одессы, за ненадлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей, что повлекло смерть пациентов.

Фото: Одесская облпрокуратура

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