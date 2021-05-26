Директор предприятия в Одесской области на 7 лет может «загреметь» в тюрьму из-за каски

Прокуроры Раздельнянской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия, подозреваемого в нарушении требований законодательства об охране труда должностным лицом предприятия, что повлекло гибель человека.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что руководитель одного из предприятий в Раздельнянском районе, будучи ответственным за охрану труда на предприятии, в начале июля прошлого года отправил работников загружать спиленные ветки деревьев на грузовой автомобиль-самосвал марки «KrASZ» без средств индивидуальной защиты, в частности, защитных касок, не проведя предварительно с ними инструктаж по охране труда.

Во время выполнения этих работ один из рабочих, без каски, складывая ветки в кузове автомобиля, зацепился за них и упал через борт авто на асфальт, ударившись головой.

В результате внутричерепной травмы потерпевший скончался в больнице.

За нарушение правил техники безопасности горе-руководитель может получить до 7 лет заключения.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года был привлечён к уголовной ответственности бывший чиновник ГСЧС в Одесской области за халатное отношение к служебным обязанностям по осуществлению госнадзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, что повлекло тяжкие последствия как для отдельных граждан, так и государственных интересов.

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