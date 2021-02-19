18 тысяч гривен требовал чиновник Одесской налоговой службы от предпринимателя

За беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности инспектор Главного управления государственной налоговой службы в Одесской области требовал взятку.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура на своей странице в Facebook.

Отмечается, что инспектора, теперь уже бывшего, задержали «на горячем» сразу после получения взятки.

«Установлено, что налоговик требовал от частного предпринимателя, который осуществляет розничную торговлю продуктами питания в Одесской области, 18 тыс грн за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности. В случае отказа предоставлять деньги, предпринимателя ждали соответствующие проверки в течение 2021 года», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается проведение неотложных следственных действий, после которых будут решены вопросы относительно объявления лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника сектора превенции одного из районных отделов полиции в Одесской области, который требовал 50 тыс грн за «крышевание» сделок с подакцизными товарами от гражданина, осуществляющего транспортировку и хранение спиртосодержащего вещества.

Фото: Facebook

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