Прокуратура направила в суд дело 5 медиков одесской частной клиники

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении четырёх врачей и одного бывшего медика частного медицинского учреждения в Киевском районе Одессы, причастных к совершению преступления.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, по данным следствия, ненадлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей повлекло смерть 38-летнего и 57-летнего пациентов.

Также правоохранительные органы установили данные о подделке медицинской документации о времени и истинных причинах смерти мужчин с целью укрытия ненадлежащего лечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГУНП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в октябре сотрудники правоохранительных органов объявили о подозрении в совершении тяжкого преступления двум медицинским работникам в Одесской области, из-за ненадлежащего выполнения обязанностей которых в одной из больниц Одессы скончалась 11-летняя жительница Подольска.