Здоровье одесситов на прошлой неделе оставляло желать лучшего

За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 4407 одесситов, зарегистрированы два случая кори, 123 случая заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и не превышает эпидемический порог.

За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 4407 одесситов, из которых 81,3% составили дети в возрасте до 17-ти лет. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди взрослого населения за неделю снизилась на 2,7%.

Отмечается также, что на минувшей неделе в Одессе зарегистрированы два случая кори. С начала нынешнего года корью заболели 788 одесситов, из которых 43,2% — дети. Из всех заболевших около 90% не имели ни одной прививки против кори.

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошедшей неделе снизился на 21,2%, по сравнению с предыдущей неделей, и составил 123 случая, из них 72,4% — дети.

Сообщается, что с целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобраны 18 проб на санитарно-микробиологические показатели и 17 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам.