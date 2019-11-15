15 ноября в Одессе по некоторым адресам отключат газ

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе низкого давления в Воронцовском переулке Одессы 15 ноября не будет газа у некоторых потребителей города.

С 09:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по таким адресам: