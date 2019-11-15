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  3. 15 ноября в Одессе по некоторым адресам отключат газ

15 ноября в Одессе по некоторым адресам отключат газ

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В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе низкого давления в Воронцовском переулке Одессы 15 ноября не будет газа у некоторых потребителей города.

С 09:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по таким адресам:

№ п/п
 Адрес
Наименование
1
пер.Воронцовский,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13
население
2
пер.Воронцовский,8
ЧП Кочерженко О.П.
3
пер.Воронцовский,13

ЛТД «Мавилеоэнтерпрайзиз»
4
Приморский б-р, 7
котельня
5
Екатерининская пл., 4/1

котельня ООО «Гонконг ингленд кепитал»

 

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