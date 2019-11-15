15 ноября в Одессе по некоторым адресам отключат газ

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе низкого давления в Воронцовском переулке Одессы 15 ноября не будет газа у некоторых потребителей города.
С 09:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по таким адресам:
|
№ п/п
|Адрес
|
Наименование
|
1
|
пер.Воронцовский,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13
|
население
|
2
|
пер.Воронцовский,8
|
ЧП Кочерженко О.П.
|
3
|
пер.Воронцовский,13
|
ЛТД «Мавилеоэнтерпрайзиз»
|
4
|
Приморский б-р, 7
|
котельня
|
5
|
Екатерининская пл., 4/1
|
котельня ООО «Гонконг ингленд кепитал»