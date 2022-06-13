Одесский театр оперы и балета возобновляет показ спектаклей

В Одесском Оперном театре объявили даты открытия дверей для зрителей. Впервые за более чем 3 месяца войны театр возобновляет показ спектаклей с 17 июня.

“Мы обязаны Вооружённым Силам Украины за мирное небо над театром и посвящаем им наши спектакли–концерты “Опера Гала” и “Балет Гала”, а также оперу “Запорожец за Дунаем”, – говорится в сообщении театра.

В случае воздушной тревоги показ спектакля будет прерван, а всем зрителям необходимо будет пройти в находящееся в театре защитное укрытие в сопровождении билетёров. Количество мест в зале театра, согласно требованиям, будет соответствовать количеству мест в защитном укрытии.

Количество билетов будет ограничено.



Также при входе в театр будет осуществляться проверка металлодетектором на предмет обнаружения предметов, оборот которых запрещён или ограничен, или представляет угрозу жизни или здоровью людей.



В программе июня также представлены балеты «Шопениана», «Пахита» и опера «Набукко». Билеты от 100 до 400 грн.



Афиша событий, а также билеты на представления уже доступны в продаже онлайн и в кассах театра.



Режим работы касс: со вторника по субботу: с 11:00 до 19:30.

Воскресенье – выходной.

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