За неделю в Одессе увеличилось количество случаев острых кишечных инфекций

На минувшей неделе в Одессе зарегистрирована тенденция к увеличению числа случаев острых кишечных инфекций.

По информации ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины», за прошедшую неделю острыми кишечными инфекциями заболел 91 человек, из которых 42% составили дети до 17 лет, 58% – взрослое население.

Также на прошлой неделе в Одессе зарегистрирована вспышка сальмонеллёза — заболели 32 человека, в том числе семь детей. Все они употребляли кондитерское изделие, приобретённое в одной из сети супермаркетов города и изготовленное кондитерским цехом, расположенным в Одесском районе.

Специалистами проведены бактериологические обследования сотрудников кондитерского цеха, обследованы контактные лица в семьях пациентов, отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы из объектов окружающей среды.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

С целью предупреждения возникновения и распространения холеры, продолжался мониторинг среди пациентов с расстройствами желудочно-кишечного тракта и объектов окружающей среды (морская вода в зонах рекреации, сточные воды инфекционных стационаров и станций биологической очистки).

За неделю обследован 121 пациент и исследованы 14 проб из окружающей среды.

Холерный вибрион не выделен.

Как информировала Одесса News, на прошедшей неделе в Одессе зарегистрированы 50 случаев острых кишечных инфекций.

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