В Украине за сутки — 4 383 случая COVID-19, летальных — 212

В Украине по состоянию на 20 января лабораторно подтверждено 1 172 038 случаев COVID-19, из них за сутки — 4 383.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«4 383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 января 2021 года. В частности, заболели 161 ребёнок и 239 медработников», — отметил он.



По информации министра, также за минувшие сутки госпитализированы 2 011 человек; летальных случаев — 212; выздоровели — 14 501 пациент; проведено тестирований за сутки — 45 790 (в том числе методом ПЦР — 26 792, методом ИФА — 18 998).

За всё время пандемии в Украине заболели — 1 172 038 человек; выздоровели — 900 749 человек; летальных исходов — 21 258; проведено ПЦР-тестов — 6 009 914.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине фиксировали 3 939 случаев коронавирусной болезни, 177 — летальных.