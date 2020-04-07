Одесса купила восемь новых аппаратов ИВЛ эксперт-класса

7 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов передал городской клинической инфекционной больнице восемь современных аппаратов Newport для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Об этом сообщает официальный сайт города.



«С учётом поступившего сегодня оборудования в наших стационарах есть 83 аппарата ИВЛ. В ближайшие дни ожидаем поставку ещё двух аппаратов эксперт-класса, приобретённых меценатами», — отметил Геннадий Труханов.

Отмечается, что аппараты ИВЛ эксперт-класса стоимостью 1,2 млн гривен каждый закуплены городом за счёт бюджетных средств на общую сумму 9,6 млн гривен.

Новое оборудование позволяет проводить искусственную вентиляцию лёгких у пациентов с тяжёлыми осложнениями COVID-19. Аппараты могут быть адаптированы к конкретному пациенту, обеспечивая кислородную поддержку в индивидуальном режиме, вне зависимости от степени повреждения лёгких, веса и возраста пациента.

Новые аппараты ИВЛ будут установлены в боксированном отделении инфекционной больницы, где сейчас завершается разводка кислорода на 40 дополнительных реанимационных мест.

Кстати. В настоящее время в инфекционной больнице, с учётом новой поставки, имеются в наличии 19 аппаратов ИВЛ, из них 14 — эксперт-класса. На минувшей неделе представители социально ответственного бизнеса приобрели для медучреждений Одессы пять аппаратов ИВЛ: по два аппарата — для городских клинических больниц №№1 и 10 и один — для роддома №2, который является базой для госпитализации беременных и рожениц с респираторными инфекциями.

Как сообщала Одесса News, общее количество заболевших в одесском регионе по состоянию на 7 апреля составило 30 человек.

Фото: «Одесса»