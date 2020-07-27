От коронавируса умер врач сборной Украины по футболу, ещё 8200 медиков заражены

25 июля скончался врач сборной Украины и «Металлиста-1925» Антон Худаев.

О смерти сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что Худаеву было 48 лет.



«Антон Евгеньевич или просто Ашот был символом харьковского футбола, человеком с большим сердцем и доброй душой. Его любили болельщики, уважали коллеги и ценили футболисты. В течение многих лет он был председателем медицинского штаба «Металлиста», с первого дня основания — «Металлиста 1925″. Сегодня сердце нашего друга биться перестало …», — говорится в сообщении.

Худаев умер после заболевания коронавирусом. Болезнь поразила 70% его лёгких, он находился под работой аппарата искусственного дыхания.

По сообщению Центра общественного здоровья Минздрава Украины. в стране заразились почти 8 380 медиков, больше всего — на Львовщине, а также в Черновицкой, Закарпатской, Ривненской областях и в Киеве.

В украинской армии сегодня COVID-19 болеют 155 человек, сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook. Всего за время пандемии выздоровели 570 человек, летальных случаев — 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 429 военнослужащих.

По состоянию на 27 июля в Украине лабораторно подтверждены 65 656 случаев COVID-19, за сутки — 807.

За сутки госпитализирован 161 человек, зафиксировано 11 летальных случаев. Выздоровело 315 человек.

За всё время пандемии на территории Украины зафиксировано 1 616 летальных случаев, выздоровели 36 122 человека.

Больше всего заболевших COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области — 120, Ивано-Франковской — 96, Ривненской — 78, в Киеве — 70.

Как сообщала Одесса News, на утро 27 июля, Украина занимает 35-ю позицию в списке стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.