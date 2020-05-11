Одесситы-члены экипажа мальтийского круизного лайнера вернулись домой

В Одессу вернулся экипаж круизного лайнера MEIN SCHIFF 3 под флагом Мальты.

Как сообщает Думская, 167 одесситов доставили автобусами из аэропорта «Борисполь», куда они прилетели из немецкого Гамбурга.

Отмечается, что огромный круизник с отдыхающими вышел в море 9 марта из Лиссабона, но путешествие не состоялось — порты Валенсия, Барселона и Пальма-де-Мальорка из-за пандемии не принимали круизные теплоходы.

«15 марта большая часть пассажиров сошла на берег в Пальма-де-Мальорке, на борту осталось около 200 отдыхающих и около 900 членов экипажа, в числе которых было 170 украинцев», — говорится в сообщении.

Судно отправилось в Барселону, где заправилось, приняло продовольствие и вышло в море на карантин (экипаж на берег на сходил). Обогнув Европу, круизник перешёл проливом Ла-Манш к берегам Германии, где простоял в море полтора месяца. Экипаж был предоставлен сам себе, отдыхал и занимался своими делами. Рестораны и бары огромного судна обслуживали всех бесплатно, кроме того, можно было посещать сауны, бассейны, спортивные залы и кинотеатр.

Несколько дней назад круизник причалил в немецком порту Куксхавен (CUXHAVEN), после чего круизная компания отправила украинцев самолётом на родину.

Кстати. Круизный теплоход MEIN SCHIFF 3 построен в 2014 году, длина 293 метра, ширина 42, водоизмещение 100 тысяч тонн.

Как сообщала Одесса News, в Одессу в 2020 году ожидалось 11 заходов круизных лайнеров. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Первое судно – немецкой компании Phoenix Reisen MS Albatros, которое должно было зайти в Одесский порт 4 мая; вторая круизная компания — Aegean Experience Maritime Company, судно которой Aegean Odyssey планировало посетить Одесский порт 10 мая, вынужденно приостановила все маршруты до конца мая.