В Украине зафиксировали уже 145 случаев коронавирусной инфекции, в Одессе — 4

По состоянию на 22.30 25 марта в Украине 145 зафиксировано лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
«По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждены 145 случаев COVID-19», — говорится в сообщении.
В течение дня подтверждены 32 новых случая.
По регионам количество заболевших выглядит так:
- Винницкая обл.— 1
- Волынская обл. — 2
- Днепропетровская обл. — 2
- Донецкая обл. — 1
- Житомирская обл. — 2 (1 летальный)
- Запорожская обл. — 7
- Ивано-Франковская обл. — 16 (2 летальных)
- Киев — 34
- Киевская обл. — 24
- Луганская обл. — 1
- Львовская обл. — 2
- Одесская обл. — 4
- Тернопольская обл. — 8 (1 летальный)
- Херсонская обл. — 1
- Черкасская обл. — 2
- Черновицкая обл. — 38 (1 летальный).
В общем, вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более тысячи образцов. Кроме того, осуществляют диагностику и областные лабораторные центры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
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