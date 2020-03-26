В Украине зафиксировали уже 145 случаев коронавирусной инфекции, в Одессе — 4

По состоянию на 22.30 25 марта в Украине 145 зафиксировано лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

«По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждены 145 случаев COVID-19», — говорится в сообщении.



В течение дня подтверждены 32 новых случая.

По регионам количество заболевших выглядит так:

Винницкая обл.— 1

Волынская обл. — 2

Днепропетровская обл. — 2

Донецкая обл. — 1

Житомирская обл. — 2 (1 летальный)

Запорожская обл. — 7

Ивано-Франковская обл. — 16 (2 летальных)

Киев — 34

Киевская обл. — 24

Луганская обл. — 1

Львовская обл. — 2

Одесская обл. — 4

Тернопольская обл. — 8 (1 летальный)

Херсонская обл. — 1

Черкасская обл. — 2

Черновицкая обл. — 38 (1 летальный).

В общем, вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более тысячи образцов. Кроме того, осуществляют диагностику и областные лабораторные центры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

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