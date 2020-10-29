Ближайшие месяцы пандемии коронавируса будут очень тяжёлыми

Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно тяжёлым периодом в процессе преодоления пандемии коронавируса.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает Укринформ.

Он отметил, что некоторые страны сейчас находятся на опасной траектории.

«Мы находимся на критически важном перекрёстке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии», — сказал Гебреисус.

По данным Worldometer, на утро 29 октября в мире зарегистрировано 44 774 935 (+522 258 за сутки) случаев заражения коронавирусом, в том числе 1 179 232 (+7 753) летальных, выздоровели 32 727 721 человек (+280 216).

Наибольшее количество коронавирусных больных в США, Индии и Бразилии. Украина в этом списке на 23-м месте.

Как сообщала Одесса News, самый высокий в Европе уровень заболеваемости коронавирусом в Бельгии, Чехии, Люксембурге, Словении и Нидерландах на 100 тысяч населения.