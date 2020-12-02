СOVID в Одесской области: за сутки 1 121 новый больной

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 1 121 человека, в том числе у 55 детей и 11 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 46 877 (27 928 женщин, 18 949 мужчин), в том числе детей — 2 593, медработников — 1 814.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 590 человек: (Одесса — 266, г. Б.Днестровский — 24, Измаил — 35, Черноморск — 20, Южный — 6, районы — Ананьевский — 4, Арцизский — 14, Балтский — 5, Березовский — 6, Б.Днестровский — 19, Беляевский — 26, Болградский — 23, Великомихайловский — 2, Захаровский — 1, Ивановский — 5, Измаильский — 20, Килийский — 4, Кодымский — 3, Лиманский — 16, Любашевский — 1, Николаевский — 4, Овидиопольский — 10, Окнянский — 1, Подольский — 21, Ренийский — 5, Раздельнянский — 14, Савранский — 2, Саратский — 17, Тарутинский — 8, Татарбунарский — 7, Ширяевский — 1).

Выздоровели — 20 992: (Одесса — 10 869, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 490, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 703, Балтский — 182, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 167, Великомихайловский — 103, Захаровский — 72, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 156, Кодымский — 11, Лиманский — 877, Любашевский — 35, Николаевский — 93, Овидиопольский — 455, Окнянский -59, Подольский — 533, Ренийский — 54, Раздельнянский — 111, Савранский — 40, Саратский — 559, Тарутинский — 412, Татарбунарский — 470, Ширяевский — 70).

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 2 декабря:

Одесса — 20 707 (дети — 1 077, медработники — 551)

— 20 707 (дети — 1 077, медработники — 551) г..Белгород-Днестровский — 805 (дети — 33, медработники — 48)

Измаил — 2 710 (дети — 126, медработники — 116)

— 2 710 (дети — 126, медработники — 116) Черноморск — 1 551 (дети — 118, медработники — 47)

Теплодар — 157 (дети — 9, медработники — 3)

Южный — 759 (дети — 44, медработники — 14)

Ананьевский район — 269 (дети — 18, медработники — 32)

Арцизский — 962 (дети — 41, медработники — 57)

Балтский — 808 (дети — 15, медработники — 39)

Березовский — 742 (дети — 74, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 528 (дети — 22, медработники — 22)

Беляевский — 2 032 (дети — 142, медработники — 105)

— 2 032 (дети — 142, медработники — 105) Болградский — 1 795 (дети — 116, медработники — 95)

В.Михайловский — 282 (дети — 22, медработники — 21)

Захаровский — 217 (дети — 9, медработники — 6)

Ивановский — 491 (дети — 34, медработники — 36)

Измаильский — 1 943 (дети — 75, медработники — 41)

Килийский — 667 (дети — 37, медработники — 34)

Кодымский — 333 (дети — 15, медработники — 20)

Лиманский — 1 754 (дети — 98, медработники — 81)

Любашевский — 420 (дети — 22, медработники — 20)

Николаевский — 208 (дети — 21, медработники — 8)

Овидиопольский — 1 932 (дети — 139, медработники — 50)

Окнянский — 383 (дети — 8, медработники — 6)

Подольский — 1 632 (дети — 102, медработники — 133)

Раздельнянский — 634 (дети — 28, медработники — 28)

Ренийский — 440 (дети — 22, медработники — 46)

Савранский — 350 (дети — 14, медработники — 8)

Саратский — 713 (дети — 49, медработники — 27)

Тарутинский — 563 (дети — 32, медработники — 26)

Татарбунарский — 715 (дети — 31, медработники — 53)

Ширяевский – 275 (медработники – 8).

Как сообщала Одесса News, в Одесской области за предыдущие сутки было зафиксировано 889 новых коронавирусных больных.

