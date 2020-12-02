ООН призвала помочь сотням тысяч моряков, застрявшим в море из-за пандемии

Организация Объединённых Наций призывает оказать помощь морякам, которые застряли в море или не могут вернуться домой из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Об этом говорится в резолюции, принятой 1 декабря, сообщает Радио Свобода.

«Сегодня сотни тысяч моряков застряли на борту своих судов. Из-за ограничений на передвижение и закрытие границ они не могут покинуть свои корабли и вернуться домой после долгих месяцев непрерывной работы. Они физически и морально истощены», — заявила на Генассамблее дипломат Европейского Союза Пегги Виссерс.

ООН в резолюции призывает правительства обеспечить смену морских экипажей, поездки и репатриацию.

В документе содержится призыв к государствам-членам «назначать моряков и другой морской персонал ключевыми работниками». Морская отрасль надеется, что такое определение позволит морякам войти в число приоритетных групп для получения будущих вакцин против коронавируса.

Резолюция, принятая единогласно всеми членами ООН, к сожалению, не имеет обязательной силы.

Кстати. В настоящее время около 400 тысяч из 2 миллионов моряков в мире застряли в море из-за ограничений на поездки. Китай, Филиппины, Индонезия, Россия и Украина входят в первую пятёрку стран, предоставляющих моряков для коммерческих судов, на которые приходится 90 процентов мировой торговли.

Как сообщала Одесса News, в октябре Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с координатором системы ООН в Украине г-жой Оснат Лубрани.