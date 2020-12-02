2 декабря в Одессе внеочередная сессия горсовета: что будут рассматривать

2 декабря в сессионном зале Одесского городского совета в 10 часов утра откроется II внеочередная сессия горсовета VІІI созыва.
Об этом сообщает официальный сайт города.
Новоизбранному депутатскому корпусу сегодня предстоит утвердить Регламент Одесского городского совета, Положения о постоянных комиссиях, о помощнике-консультанте депутата, об образовании постоянных комиссий и избрании их председателей, утверждении состава постоянных комиссий.
Также депутаты должны утвердить в должностях заместителей городского головы, образовать новый состав исполкома и избрать секретаря Одесского городского совета.
Предусмотрена прямая трансляция сессионного заседания.
Как сообщала Одесса News, 24 ноября состоялась первая, учредительная, сессия Одесского горсовета нового созыва.
Фото: Одесса News
Видео: «Одесса»